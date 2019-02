Passe en mete bij het Kraaienmauwen in Rucphen

RUCPHEN - Sjef Stui is 'de lul'. Voor wie niet snapt wat zijn roze kostuum met twee bungelende ballen op kniehoogte moet voorstellen, staat het ook nog op het papier op zijn borst. Want Sjef gaat trouwen.

Daarover mauwt hij bij de 35e editie van het Kraaiemauwen in Café de Wereld in het Kraaierijk. Bij tonpraoters hoort een ton en die is dit jaar gloednieuw. Vanachter die glimmende eyecatcher wordt de ene na de andere schuine grap de zaal ingegooid.

Huwelijk

,,Het is een schoon dingske'', vindt Sjef. ,,Volgend jaar een bubbelbad en een paar Thaise masseuses erbij en de tonpraoters hebben ook een leuke avond.'' Aan de vooravond van zijn huwelijk gaat hij om raad naar zijn vader, die immers al vier keer getrouwd is geweest. ,,Als er twee mensen scheiden, hebben er altijd twee schuld. Zij én haar moeder'', vertelt die aan zijn zoon.

Het is twee avonden achter elkaar volle bak in de Wereld, letterlijk 'passe en mete' zoals het motto in Kraaierijk dit jaar luidt. Zes mauwers staan er dit jaar achter de ton: naast Sjef Stui ook Ries Kaant, die er al vanaf de eerste editie bij is, Sooyke van Ostaayen, Joep de Wildt, Kaat van de Kaai en Beerend ut Boerke. Bij die laatste loopt het publiek soms de tranen over de wangen van het lachen. Ook Beerend heeft zijn vrijgezellenbestaan opgegeven en wel voor Maya van Tinder, de dochter van bijenhouders.