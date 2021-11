‘Pas toen iemand zei dat ik mantelzorger was, realiseerde ik me dat voor het eerst’

ROOSENDAAL - ,,Ik realiseerde me pas dat ik een mantelzorger was, toen iemand anders me dat vertelde.” Drie jonge mantelzorgers vertelden aan de vooravond van de Dag van de mantelzorg (woensdag) hun verhaal tegen mensen van MEE West-Brabant, de gemeente Roosendaal en de organisatie Mantelzorg Roosendaal.

Drie jonge mantelzorgers? Dat is niet veel. Vindt ook regiomanager Caroline van Oevelen van MEE West-Brabant. Het geeft aan hoe moeilijk mantelzorgers vaak te bereiken zijn.

Toch slaagde het drietal er goed in enkele gezamenlijke problemen voor het voetlicht te brengen. Zo vertelde Priscilla dat ze door de grond zakte toen de arts vertelde dat haar 7-jarige dochter een ernstige spierziekte heeft. Priscilla werd mantelzorger. ,,Voor je kind doe je dat toch gewoon?” Haar dochter vroeg zo veel aandacht dat ze haar baan opgaf.

,,En toen kon ik het niet meer aan. Als ouder is het heel moeilijk om je aandacht goed te verdelen. Da's heel pittig. We hebben ook een gezonde dochter van 11. Ik raakte in een depressie. Pas later ontdekte ik dat er mantelzorgondersteuning is. Nu weet ik dat ik er niet alleen voor sta", vertelde Priscilla. Joost vertelde dat hij mantelzorger is voor zijn ouders.

Volledig scherm Enkele mantelzorgers (rechts) in gesprek met wethouder Klaar Koenraad (kop van de tafel) en de instanties. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Op de vraag van wethouder Klaar Koenraad antwoordde ook Anne dat ze in het begin niet wist dat er ondersteuning mogelijk was. Anne heeft drie kinderen. De middelste is gehandicapt. ,,De oudste is gezond. De tweede ontwikkelde zich heel anders. Ik voelde dat er iets niet klopte. Gelukkig kregen we daarna nog een gezond kindje. Dat was een cadeau.”

Doorverwijzen

Wat de drie mantelzorgers gemeen hebben is dat niemand ze wees op mantelzorgondersteuning op het moment dat de arts vertelde dat hun naast ziek was. Dat misten ze alle drie heel erg. ,,Ik stelde de gemeente Roosendaal een vraag over ondersteuning en het duurde twee weken voor ik antwoord kreeg", zei Joost. En Priscilla vertelde: ,,Mijn huisarts belde een keer en vroeg niet hoe het met mijn dichter ging maar hoe het met mij ging. Toen kwam alles eruit.”

Bellen

Na de verhalen deelde wethouder Koenraad de Mantelzorgwaardering 2021 uit: een ROOS-cadeaubon van 90 euro. Begin 2022 zet MEE een avond voor mantelzorgers op. Mensen die meer willen weten over mantelzorg en ondersteuning kunnen bellen naar 0165-750050.