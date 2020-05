Partijloze Gerard Rabelink is burgemeester af

ZIERIKZEE/OUD GASTEL - Even kreeg Gerard Rabelink (66) de indruk dat zijn afscheid als burgemeester van Schouwen-Duiveland voor onbepaalde tijd was uitgesteld. In coronatijd een opvolger vinden lag niet voor de hand.

Maar Han Polman, Zeeuws Commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie hadden niet stil gezeten. Afgelopen donderdag leverde Rabelink zijn ambtsketen in, binnenkort wordt Jack van der Hoek (57) als zijn opvolger geïnstalleerd. Het afscheid geschiedde op afstand. De laatste raadsvergadering van de geboren Sprundelaar verliep digitaal. In de raadszaal van Zierikzee zaten alleen de burgemeester en waarnemend raadsvoorzitter. Als afscheidscadeau kreeg hij een elektrische fiets.

Partijloos burgemeester

Ruim een kwart eeuw eerder stapte hij in de lokale politiek in zijn woonplaats Oud Gastel. Rabelink was directeur van de Gastelse openbare basisschool De Linde. Ruim vijf jaar was hij gemeenteraadslid voor de lokale partij Werkgroep Oud Gastel Stampersgat (nu: WOS Halderberge). Na een eerste bestuursperiode als wethouder werd op 50-jarige leeftijd benoemd tot burgemeester van de gemeente Maasbree. Daarmee was hij de eerste partijloze burgemeester in ons land. Na vier jaar verruilde hij Limburg voor Zeeland ook al omdat zijn vrouw terug naar het westen wilde.

Watersnood

Elf jaar stond de zoon van een bankdirecteur aan het hoofd van de Zeeuwse gemeente. Het begin was turbulent met een gezinsdrama in Zierikzee, waar Rabelink tevoren bij de instanties voor gewaarschuwd had. Landelijke bekendheid kreeg met zijn toespraak bij de nationale herdenking van de Watersnoodramp. De laatste fase was hectisch. ,,Nooit gedacht dat ik nog een pandemie voor mijn kiezen zou krijgen.‘’ Het baarde hem grote zorgen. Niet alleen de gezondheid van zijn burgers, maar ook met het toeristisch seizoen voor de deur.