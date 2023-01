Parochie ‘teleurgesteld en boos’ over afblazen verbouwing kerk Nispen: ‘Begrijpt wethouder het dorp wel?’

ROOSENDAAL - Het is nog fris als pastoor Marc Lindeijer SJ en parochiesecretaris Hans Steinebach zich dinsdagochtend melden bij het HUIS van Roosendaal op het Stadserf. ,,Ik wist niet dat het zo koud en tochtig was op dit plein”, zegt de pastoor. De twee hebben een open brief bij zich voor de gemeenteraad en voor burgemeester en wethouders.