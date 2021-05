Parochianen St. Norbertus luchten hun hart over reorganisatie

Eerste kennismaking

Maas erkent dat die gevoelens zeker ook leefden in het parochiebestuur. ,,Maar het kennismaken met de nieuwe mensen is positief uitgepakt. Bij ons, maar ook bij de parochianen die de nieuwe mensen inmiddels hebben ontmoet. Zij hebben de eerste kennismaking ook als positief ervaren.”

Zorgen

Een van de parochianen die zich zorgen maakt over de aangekondigde wijzigingen was vorige week mevrouw Ada Winde. Geheel tegen haar aard in voelde ze zich geroepen haar medeparochianen op te roepen tot een protestactie richting het Bisdom Breda. Ze schreef een ingezonden brief aan deze krant.

Een van de argumenten van mevrouw Winde was dat ze bang is dat communiceren met de twee van de drie nieuwe paters moeilijk zal zijn door de taalbarrière. Immers, zij komen uit India en Indonesië. ,,De communicatie zal in het begin niet eenvoudig zijn", geeft Kees Maas van het parochiebestuur aan. ,,Maar ze leren Nederlands en steken daar veel energie in. Dat hoort bij hun manier van werken. We hebben in de parochie zelfs iemand die ze verder wil helpen.”