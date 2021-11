Parochianen Heerle en Moerstraten pleiten voor maandelijkse kerkdienst

Vanuit de Moerstraatse aanwezigen kwam meteen de vraag om de maandelijkse dienst in dorpshuis ParelMoer op de eerste vrijdag van de maand om 19.00 uur in ere te herstellen. ,,Het is bovendien een sociaal gebeuren, want tijdens de koffie na de mis ontmoeten we andere dorpelingen”, gaven de Moerstratenaren aan.



De bewoners van Heerle gaven een aantal mogelijkheden die varieerden van wekelijkse diensten tot helemaal stoppen. Maar een meerderheid wilde, net als in Moerstraten, een maandelijkse dienst, maar dan wel afwisselend met Moerstraten. De meeste mensen voelden iets voor een dienst op de derde zaterdag van de maand om 17.00 uur. ,,Dan kunnen we afwisselend naar Moerstraten en naar onze eigen kerk”, werd vanuit het dorp Heerle opgemerkt.