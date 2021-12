Parkeren in de binnenstad van Roosendaal blijft nodig

Met name de Brugstraat, de Molenstraat en de Burgemeester Prinsensingel kunnen echt niet zonder voldoende parkeergelegenheid.

Fietsers en voetganger krijgen straks voorrang in centrum Roosendaal

Dat is een van de vele boodschappen die de gemeente Roosendaal kreeg tijdens de vier online informatiebijeenkomsten die woensdag en donderdag zijn gehouden over het Rondje Roosendaal. Dat is het overkoepelende plan om de binnenstad klaar te maken voor de toekomst. Plannen zijn er voor woningbouw, voor het verkeer, voor de vergroening van de stad en voor de aanpak van de leegstand.