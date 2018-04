Parkeert Mostert zijn wagenpark in Stampersgat of slaat hij het op?

STAMPERSGAT - Staat het wagenpark van de firma Mostert in Stampersgat geparkeerd of doet hij aan buitenopslag. Die juridische strijd vechten de gemeente Halderberge en Piet Mostert momenteel uit bij de rechter. Gemeentewoordvoerder Martin van den Ouden verwacht dat de Raad van State binnen enkele weken uitspraak doet in deze kwestie.

Op uitnodiging van de Samenstichting Stampersgat kwam de ambtelijk medewerker woensdag tekst en uitleg geven over de 'kwestie Mostert' tijdens het jaarlijkse dorpsberaad in De Steiger. Het eerste contact met het bedrijf was eind 2016 toen asbest dakplaten in de loods waren gevallen. Het asbest is geruimd en de grond schoon verklaard. ,,Bij die controles zagen we dat Mostert veel goederen in de openlucht opslaat. De eigenaar beloofde alles binnen te zetten.''

Vertrouwen

Zover kwam het niet. Bij controles in maart en augustus stond het rollend materieel nog steeds buiten. Opgelegde dwangsommen van in totaal 75.000 euro werden daarop door de gemeente verbeurd verklaard. Mostert ging daarop in hoger beroep. Woensdag was hij zelf aanwezig om zijn kant van het verhaal te doen. ,,Volgens het bestemmingsplan mag ik buiten parkeren en moet ik binnen opslaan. Ik sta in mijn recht en wacht vol vertrouwen de uitspraak van de Raad van State af.''

Dat doet de gemeente op haar beurt ook. Intussen maken inwoners uit het dorp zich druk over de grote bergen puin, die Mostert neerstort op het terrein. ,,Het ziet er niet uit. De grond is vervuild en er staat allemaal oude troep'', zo vatte een van de omwonenden samen. Samenstichtingsvoorzitter William Vermunt bevestigt dat het aanzien van het dorp, zeker vanaf de waterkant, er niet op vooruit is gegaan. ,,Maar we zullen het recht zijn beloop moeten laten.''

Mostert zei omwonenden best tegemoet te willen komen met een groenstrook rondom zijn terrein. ,,Maar dat mag niet van de gemeente. Ik wil zonnepanelen op de loods leggen zodat heel het dorp van groene stroom wordt voorzien, mag niet van de gemeente.''

Verhitte