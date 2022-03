Park Spoor Essen: omgeving station en Robotland moet een toeristische trekpleister worden

De omgeving van het station en de douaneloods in Essen - waar nu Robotland is gevestigd - moet een extra toeristische trekpleister worden. Plan is dat volgend jaar de aanleg van de eerste fase begint: een evenementenplein. Voor de totale realisatie wordt tien jaar uitgetrokken.

De douaneloods in Essen - achter het station en vlakbij de grens met Nispen - stond jaren te verloederen. Nu is de loods volledig opgeknapt en omgetoverd tot het technologiepark Robotland. De nabijgelegen Quarantainestallen zijn omgevormd in een ‘co-housing-project' met een horecazaak.

Nu wil de gemeente van de hele omgeving tussen de Grensstraat, de sporen, het viaduct en de Moerkantsebaan een toeristische trekpleister maken. ,,Het gebied moet symbool worden voor toerisme en recreatie. Mensen moeten er elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontspannen. Ook zullen we de natuur niet uit het oog verliezen”, zegt schepen (wethouder) Brigitte Quick.

De omgeving van het station en de douaneloods - waar nu Robotland in is gevestigd - ondergaat de komende tien jaar een ware metamorfose.

,,We starten met de aanleg van een evenementenplein in 2023", zegt Quick. ,,Daarna komt stelselmatig de rest van het gebied aan de beurt. De ontwerper krijgt nu tot het einde van dit jaar de tijd om het plan op te maken. We leggen daarbij ook enkele voorwaarden op. Robotland moet geïntegreerd worden in het geheel en het gebied moet toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers, maar ook voor wagens en gebruikers van het openbaar vervoer.”

Verder gaat de gemeente in overleg met de Belgische Spoorwegen (NMBS) over een voetgangersbrug of een fiets- en voetgangerstunnel. Dit om het station van Essen bereikbaar te maken en ervoor te zorgen dat de sporen veilig overgestoken kunnen worden.

,,Naast het evenementenplein willen we ook speelmogelijkheden voor kinderen, de nodige randinfrastructuur zoals verlichting, sanitair en wifi. Er moet ook een duidelijke binding komen met sportpark Hemelrijk en het Beukenboske. We trekken voor het hele project zo’n tien jaar uit, omdat we voor bepaalde onderdelen ook afhankelijk zijn van subsidies. En dat traject neemt altijd wat tijd in beslag.”

