’Pareltje voor onderwijs’ met dansje officieel geopend in Roosendaal

Sinds augustus zitten de kinderen van basisscholen voor gespecialiseerd onderwijs De Sponder en De Fakkel al samen in een schitterend nieuw gebouw in de Westrand.

Els van der Westen, schoolleider van De Fakkel, en Yvonne Claerhoudt, directeur van De Sponder, zijn na een paar maanden nog steeds ontzettend blij met het prachtige gebouw. ,,Het aangezicht van De Zonneboom is heel mooi, maar de sfeer in de school is prettig en goed. Dat is misschien nog wel belangrijker. We hebben er met de twee teams van de scholen heel hard aangewerkt.”

Onderwijswethouder René van Ginderen en zijn voorganger Hans Verbraak zijn de goede sfeer in de school opgevallen. ,,Je ziet bij de kinderen alleen maar blije gezichten. Er is natuurlijk sprake van een uniek concept door deze samenwerking. In de bouw komt twee onder een kap vaak voor, maar dit concept is een ’pareltje voor het onderwijs’ in Roosendaal.”

Verbraak heeft ‘dit toonbeeld van samenwerking’ vanaf het begin in 2006 meegemaakt. Voordat Verbraak wethouder van onderwijs was, is hij nog directeur van De Sponder geweest.

De naam ‘Zonneboom’ is een idee van een ontwerpster, een combinatie van twee schilderijen van Van Gogh ‘Zonnebloemen’en ‘Boomwortels’, het waarschijnlijk laatste schilderij dat Van Gogh maakte.

,,Zonneboom staat voor positiviteit, groei en bloei. Je kan opgroeien tot iets moois. De lastige kant komt naar voren met ‘Boomwortels’, omdat leerlingen in het speciaal onderwijs gedrags- en/of leerproblemen hebben. Er komen soms grote problemen op kindervoetjes onze school binnen. Beide scholen zorgen ervoor dat er ingespeeld wordt op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.” vertelde Van der Westen.