Paranoïde junk uit Oudenbosch krijgt kans van rechtbank na poging zelfdoding door ontploffing

Volop genieten in Oudenbos­sche Klushuys van Zelleber­gen

27 september OUDENBOSCH - Denk vooral niet dat Klushuys Volop Genieten een pure mannenaangelegenheid is. Bewoonster Joke Nuijten haakt regelmatig aan bij de klussende kerels en huismeester Lia Roovers is er geziene gast. Het houten chaletje in de binnentuin van De Zellebergen staat dan ook middenin het dagelijks leven in het Oudenbosche woon- en zorgcentrum.