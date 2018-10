Parachutist landt op dak woning Zegge: ‘We zagen al langer aankomen dat het een keer mis zou gaan’

Leerlingparachutist

De ongelukkige parachutist is een leerling bij Skydive ENPC in Bosschenhoofd. Volgens Wytse Dijkstra, chef-instructeur van ENPC, was dit zijn derde sprong. “Hij heeft een stuurfout gemaakt, waardoor hij op het dak belandde. De wind blies hem toen met parachute en al van het dak af. Dat is gewoon dubbel pech.” Dat de parachutist een stuurfoutje maakte, komt door zijn gebrek aan ervaring. “Hij was nog in opleiding, maar mocht wel al zelf sprongen maken. Hij had letterlijk de vlieguren nog niet, dus toen maakte hij onder druk de verkeerde beslissing. Hij heeft bij wijze van spreken ‘bij zijn rijles de verkeerde afslag genomen’.” De man raakte gewond aan zijn arm en been. “Ik weet niet of hij nog in het ziekenhuis ligt. Het zou na zo'n val zomaar kunnen dat ze hem nog een nachtje houden. Maar hij was aanspreekbaar na zijn val, dus ik geloof dat het wel goed komt met hem.”