Parachutesprong voor de beste eendagsburgemeester

Man gewond naar ziekenhuis na steekinci­dent op vakantie­park Panjevaart in Hoeven

25 juli HOEVEN - Bij een steekincident op vakantiepark Panjevaart in Hoeven is zaterdagavond een 43-jarige man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was hij aanspreekbaar.