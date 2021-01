Papierhandel moet steeds meer karton sorteren door online shoppers

Uitgekeken op de mountainbi­ke­r­ou­tes op de Brabantse Wal? Dan gaat bij Essen een mtb-walhalla voor je open

13 januari ESSEN - Wie de mountainbikeroutes op de Brabantse Wal kan dromen, kan nu zijn geluk op net over de grens bij Essen. Waar in de Wildertse Duintjes een compleet nieuw parcours is aangelegd. Een verbindingslus zorgt dat de nieuwe route aansluit op zowel de parcoursen rondom Bergen op Zoom als die over de Rucphense Heide.