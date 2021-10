Papieren afvalkalender keert niet terug in Roosendaal: ‘Dan draaien we de klok 40 jaar terug’

Nog maar één keer in de vier weken restafval ophalen: nieuw afvalsys­teem in Roosendaal is schot in de roos

28 september ROOSENDAAL - Het nieuwe afvalsysteem in Roosendaal waarbij het restafval nog maar één keer in de vier weken wordt opgehaald, is een schot in de roos. Dat concludeert de gemeente Roosendaal, na ruim anderhalf jaar ervaring met die ophaalmethode.