Panorama schilderij te bewonderen op open dag van Heerma State

Manager Rob Melse wil met AH Oudenbosch meer dan alleen een zo hoog mogelijke omzet maken

15:14 OUDENBOSCH - Naast kassawerk in de supermarkt, mag Melissa de Waal graag naar zorgcomplex De Zellebergen gaan. Om een praatje te maken met beginnend dementerenden of mensen, die zich eenzaam voelen. En winkelmanager Rob Melse spant zich vaak in voor de Alzheimer-cafés in de regio. ,,Een winkel runnen is meer dan alleen een zo hoog mogelijke omzet maken.''