'Pannenworstenbrood' bij hoogste punt oud klooster Oud Gastel

Bartelen mocht een plan schrijven om in elk geval het kloostergedeelte aan de straatkant te behouden. Hij schakelde zoals zo vaak de leerlingwerkplaats Bouw Mensen in. Ad van Eekelen is als leerlingencoördinator blij met dit soort projecten, die ingewikkeld maar tegelijk ook leerzaam zijn. ,,We moeten onze jonge bouwmannen koesteren, binden en een toekomst bieden.'' Milan Elst is de vlijtige eerstejaarsleerling, die samen met wethouder Hans Wierikx donderdag bij het bereiken van het hoogste punt een steen in de trapjesgevel legt.



Tegenslag kende bouwservice Bartelen ook. ,,Alle verdiepingsvloeren zijn uitgebrand. Om dus bij het dak te komen moesten die eerst worden gelegd. Zonder kap kwamen er een paar natte weken, waarbij veel regenwater is binnen gelopen.'' De vertraging betekent dat de eerste renovatie van het klooster medio december klaar zal zijn. Dan keert ook het beeld van de heilige Bernardus terug in de nis van de topgevel. Het twee meter hoge beeld wordt momenteel gerestaureerd door Kemperman uit Bergen op Zoom.