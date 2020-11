Pandemie zet ontwikkelingssamenwerking tussen Zegge en Ghana niet onder druk

ZEGGE - Een goede verklaring waarom Annemieke de Bruijckere (56) uit Zegge een halve eeuw gewacht heeft om naar haar geboorteland Ghana terug te keren, heeft ze niet. Toen ze in 2016 ging, wist ze meteen dat het land haar steun nodig had.

,,Het is zo gelopen, ik heb mijn eerste vier levensjaren in Ghana gewoond en toen keerden mijn ouders terug naar Nederland. De verhalen hoorde ik aan en de contacten bleven, maar een eerste reis maakte ik pas in 2016.’’ Daarna besloot ze op eigen houtje acties op touw te zetten en fondsen aan te schrijven om medische hulpgoederen naar Dzodze te sturen. Toen ze er met plaatsgenoot Toon Oomen (73) over sprak, werd ook hij enthousiast. De volgende stap was oprichting van de Stichting Onderlinge Samenwerking St. Anthony’s Hospital (SOSSAH).

Quote Mijn vader heeft heel wat Roosenda­ler­tjes ter wereld geholpen. Annemieke de Bruijckere, Stichtingslid SOSSAH

Na zijn medische studies ging haar vader, Robert de Bruijckere samen met z'n vrouw naar het Westafrikaanse land om er als tropenarts ervaring op te doen. Een intensieve tijd waarin het nog primitieve St. Anthony's Hospital in de stad Dzodze met niks begon. Intussen werden de eerste van in totaal zes kinderen geboren. In 1968 verhuisde het gezin weer naar Nederland, waar Annemiekes vader uiteindelijk als gynaecoloog op het Roosendaalse St. Elisabeth aan de slag te gaan. ,,Pa heeft heel wat Roosendalertjes ter wereld geholpen.‘’ In het jaar dat zijn dochter haar geboorteland weer zag, overleed dokter De Bruijckere op 84-jarige leeftijd.

Stabiel land

Het Ghanese ziekenhuis bleef al die tijd draaiende. Annemieke zag het na zoveel jaren terug en voelde wel aan dat alle hulp welkom was. ,,Ghana is politiek een stabiel land, maar veel mensen leven nog steeds in armoede. En het coronavirus is ook daar toegeslagen natuurlijk, al weten we nauwelijks hoeveel Ghanezen het treft.’’

De twee Zegse stichtingsleden geloven niet dat de pandemie de ontwikkelingssamenwerking onder druk zet. ,,Corona is geen belemmering, wel een uitdaging‘’, zegt Toon, ,,We hebben nu een enthousiast team in Nederland en een goed samenwerkingsverband met een Ghanese partnerorganisatie. Het netwerk breidt zich uit met diverse serviceclubs en ook Wilde Ganzen sprong al bij in het verdubbelen van het ingezamelde geldbedrag. De pandemie sluit gelukkig geen deuren voor hulpprojecten als het onze.‘’

Kraamafdeling

Het eerste project van SOSSAH richt zich op de herinrichting van de kraanafdeling in het ziekenhuis. Annemieke: ,,We verzenden specialistische apparatuur, die het sterftecijfer onder pasgeborenen doet dalen.‘’

Graag gaat ze met eigen ogen zien hoe alles reilt en zeilt in het ziekenhuis waarvan in 1961 de eerste arts was. Alleen daar werkt corona dan weer niet in mee.

Meer info: stanthonysdzodzeghana.wordpress.com