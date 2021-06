Pand voor drugsverwerking Bosschenhoofd half jaar op slot

Column Een vissenkom vol gaten, zonder ambities om burgemees­ter te worden

26 juni Het was donderdagavond in de opgedofte raadzaal van Oudenbosch het moment van het grote weerzien. Raadsleden gaven elkaar een elleboogje nadat ze maandenlang elkaar vanaf scherm hadden aangestaard. Er was zelfs champagne nog vóór het openingsgebed was uitgesproken. O nee, daar doen we onder de witte rook van basiliek niet meer aan.