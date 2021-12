Pand van Picnic in Roosendaal verwoest door grote brand, deel van gebouw ingestort

ROOSENDAAL - Een pand van online supermarkt Picnic in Roosendaal is dinsdagochtend verloren gegaan bij een brand. De brandweer rukte rond 06.30 uur uit naar het gebouw aan het Rechtzaad op industrieterrein Borchwerf I.

Er waren geen mensen in het bedrijfsgebouw toen de brand uitbrak. Het pand werd rond 07.30 uur als verloren beschouwd. Rond dat tijdstip werd gesproken van een ‘zeer grote brand’. Meerdere brandweerkorpsen kwamen naar het industrieterrein en een drone werd ingezet zodat de hulpdiensten een duidelijker beeld krijgen van de brandhaarden.

,,Een deel van het pand is ondertussen ingestort. Door de wind is er veel vliegvuur, wat betekent dat de brandweer extra alert is op het voorkomen van overslag naar de omgeving”, meldde de Veiligheidsregio vlak na 08.00 uur. Volgens een woordvoerster was de brandweer de eerste uren van de brand druk bezig om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woonhuis. De bewoners van het huis zijn elders opgevangen.

Om 09.45 uur waren nog niet alle brandhaarden uit. Enexis is naar het pand gekomen vanwege brandjes bij gasleidingen. Vlak bij het pand is een vuurwerkopslag gevestigd. ,,Wij zien daar geen gevaar in", zegt de woordvoerster van de Veiligheidsregio. ,,De opslag is ver genoeg weg. Hetzelfde geldt voor een opslag van sterke drank.”

Het pand staat op de hoek van het Rechtzaad en de Westelijke Havendijk. Omwonenden die last hebben van de rook wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend en ook is vooralsnog onduidelijk waar precies het vuur ontstond.

Deel van industrieterrein afgezet

Een groot deel van de Westelijke Havendijk is afgesloten, zodat niemand te dicht bij de brand kan komen. Medewerkers van omliggende bedrijven zijn huiswaarts gegaan. De afzetting is inmiddels verkleind zodat het verkeer meer ruimte krijgt.

Een scooterinstructeur van verkeersschool Frijters uit Oud Gastel staat met leerlingen te kijken vanachter de afzetting: ,,We wilden over het industrieterrein maar dat gaat dus niet.”

Hub van Picnic

De brand woedt in een pand waarin Picnic is gevestigd. De online supermarkt gebruikt het gebouw als zogenaamde hub: vanuit hier worden boodschappen rondgebracht in de regio. De online supermarkt bedient zo klanten in de gemeentes Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Rucphen. In augustus vertrok vanaf hier voor het eerst een elektrisch wagentje vol boodschappen.

In het pand zitten meerdere bedrijven.

