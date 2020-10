Palm Parkies ondanks beperkingen toch geslaagd

ROOSENDAAL - Het aangepaste zomerfestival Palm Parkies is dit jaar in Roosendaal en Dordrecht minder bezocht dan voorgaande jaren. Dat heeft producent Bas Witlox vastgesteld. Hij ziet verbeterpunten.

Aan de andere kant is hij trots op de organisatie die erin is geslaagd de vijf concerten in het Vrouwenhof en in de Biesbosch op zeer korte termijn toch konden worden opgezet.

Creatief

Onder een normaal gesternte wordt Palm Parkies gehouden in parken in Roosendaal, Bergen op Zoom, Breda en Dordrecht. Vorig jaar stroomden de parken 28 keer vol. Door de coronacrisis leek het evenement geheel te moeten worden geschrapt, maar door de problemen creatief tegemoet te treden kon het festival in Dordrecht en Roosendaal in afgeslankte vorm doorgaan.

Quote We hebben iets heel bijzonders kunnen neerzetten in een innovatie­ve set-up Bas Witlox, Palm Parkies

,,We hebben iets heel bijzonders kunnen neerzetten in een innovatieve set-up", zegt Bas Witlox. ,,Helaas hebben we erg weinig tijd gehad. Daardoor was er minder communicatie en promotie en ik denk dat het daardoor ook minder druk is geweest. We hebben niet iedereen kunnen bereiken.”

Gekleurde vakken

Het terrein in het Vrouwenhof in Roosendaal was ingedeeld in vier gekleurde vakken. Elk vak had een eigen in- en uitgang. In die vakken werden ‘bubbels’ gecreëerd voor twee, vier of zes personen. Bovendien kreeg iedereen een tijdstip toegewezen waarop het park kon worden betreden.

Volledig scherm Palm Parkies in de Biesbosch. Let op de cirkels waarin het publiek plaats moet nemen. © Milan Rinck

Er waren steeds 650 plekken beschikbaar. Bezoekers kozen bij het reserveren ook gelijk voor een bepaald consumptiepakket. Dat kon bij binnenkomst worden opgehaald. Eventueel nabestellen kon via een speciale app. Als de nabestelling klaar stond kreeg de bezoeker een sms'je.

Complex ingericht

Achteraf vindt Witlox dat nogal een ingewikkeld systeem. ,,,,Als we Palm Parkies in deze vorm voortzetten moeten we daar nog eens naar kijken. Het was wellicht iets te complex ingericht. We hadden de pakketten vooraf gedefinieerd, maar dat sloot niet altijd aan op de verwachtingen van de bezoekers.”

Quote Misschien is dat een oplossing die voor ons ook haalbaar is Jacqo van Gastel, Stichting Carnaval Roosendaal

De Tullepetaonen van Stichting Carnaval Roosendaal hebben Palm Parkies dit jaar met veel belangstelling gevolgd. De vraag was of de opzet van het festival toepasbaar is op een of meerdere activiteiten van de stichting. Het SCR-bestuur voert daarover gesprekken met de gemeente Roosendaal.

Haalbaar

,,We hebben gezien dat het festivalterrein in bubbels en dat mensen niet van hun plaats af mogen", zegt SCR-voorzitter Jacqo van Gastel. ,,Misschien is dat een oplossing die voor ons ook haalbaar is. We nemen het concept mee bij de gedachtenvorming of het toepasbaar is op onze activiteiten.”