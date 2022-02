Pagnevaartvijver tijdelijk gevuld met water: ‘Het ontroert me het zo te mogen zien’

Wieleri­coon Jan ‘Het vliegend scheermes’ Nijssen (85) overleden

ROOSENDAAL - Wielericoon Jan Nijssen is overleden. Nijssen stond in 1971 aan de wieg van RTC De Bidon, de wielervereniging waar hij ook 25 jaar voorzitter van was. Daarnaast was hij de geestelijk vader van het Roosendaals Kampioenschap.

11 februari