Pagnevaartse kinderen hebben geen behoefte aan een speelbos

Al eerder gaf de wethouder aan dat - anders dan in Oud Gastel - er geen draagvlak is voor een speelbos in de Pagnevaartse bossen. Drie locaties in het bosrijke gebied tussen Bosschenhoofd en Hoeven werden onderzocht. Twee ervan vielen meteen af, toen bewoners op een informatieavond in het geweer kwamen. Zij vonden het speelbos te dichtbij hun woningen gesitueerd. Ook voor de derde locatie was te weinig steun.