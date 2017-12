Padelbanen in Roosendaal: kruising tussen tennis en squash

VIDEOROOSENDAAL - Alternatieve sporten die winnen aan populariteit krijgen in de gemeente Roosendaal de ruimte. Terwijl de aanleg van Wieler Experience met pumptrackbaan in volle gang is, kondigen wethouder Toine Theunis en tennisvereniging TV Roosendaal de aanleg van twee padelbanen aan.

Padel is een tennisvorm waarbij twee duo's tegen elkaar spelen in een kooi met glazen wanden. Deze wanden worden gebruikt om de bal aan de andere kant van het net te krijgen. ,,Het is Europa aan het veroveren. In Spanje is het al de tweede sport, na voetbal'', zegt voorzitter Jeroen Kerkhof van de padelcommissie van TV Roosendaal.

(lees verder onder de video)

Ledenverlies

In tegenstelling tot de landelijke trend kampt de club niet met ledenverlies. Toch blijven we zoeken naar mogelijkheden om nieuwe leden aan ons te binden. We zien ook dat de populariteit van tennis afneemt. Padel is daarentegen booming'', legt voorzitter Robbert Veraart van de club uit. Voordeel van deze vorm is dat het makkelijk aan te leren is en tot op hoge leeftijd gespeeld kan worden.

Skatebaan

Voor Theunis past dit alternatief voor de tennissport in een bredere ontwikkeling van nieuwe sportvormen. ,,Binnenkort komen we ook met een plan voor beachvolleybal. Wat mij betreft gaat ook de skatebaan van het Vrouwenhof naar Stadsoevers. Want daar zien we dit soort alternatieven vooral samenkomen met cultuur. De kloof tussen die twee moeten we overbruggen.''

Sportwethouder Theunis werkt ook aan de huisvesting van de gewone sportvormen. Zo worden er plannen gemaakt voor een waterveld bij hockeyclub Pelikaan en extra kunstgrasvelden bij voetbalclubs.

Sponsoring

Bij TV Roosendaal komen twee padelbanen. ,,Omdat we bij andere clubs hebben gezien dat het effect vele malen groter is dan waar er één baan is aangelegd. Je moet dit goed introduceren, waardoor het beter aanslaat'', zegt Kerkhof.