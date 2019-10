Paddenstoelenseizoen: deze zwammen zijn gespot in West-Brabant

Faillisse­ment jeugdzor­gor­ga­ni­sa­tie Juzt op laatste nippertje afgewend

25 oktober ETTEN-LEUR - Het faillissement van jeugdzorgorganisatie Juzt is op het nippertje afgewend. Door een injectie van totaal 15 miljoen door de gezamenlijke West-Brabantse gemeenten kan Juzt tijdelijk in de lucht blijven en is de hulp aan ruim 1.700 kinderen geborgd. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport legt geld op tafel. Maar in de uitvoering van hoe verder, blijft er voor de 600 medewerkers nog heel veel onzeker.