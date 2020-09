Paddenstoel fotograferen? Zo doe je dat

Geen Vuelta, maar de samenwer­king tussen Spanjaar­den en Nederlan­ders was ‘fantas­tisch’

27 september BREDA - Een Spanjaard is geen Nederlander en dat is iets om rekening mee te houden bij het organiseren van een wielerwedstrijd als La Vuelta Holanda. Want waar Nederlanders er aan zijn gewend om snel tempo te maken, duurt het in Spanje allemaal net iets langer. Dat is omdat er daar ‘meer hiërarchisch wordt gedacht’. Er zijn daar meer bazen die hun handtekening moeten zetten. ,,Maar dat heeft een fantastische samenwerking niet in de weg gestaan.’’