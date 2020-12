Paco werd vermoord gevonden in Tholen, bij wie stapte hij kort daarvoor in de auto?

Christen­Unie botst met burgemees­ter Van Midden over klacht van Glory Assembly Bible Church

13 december ROOSENDAAL - Burgemeester Han van Midden gaat er persoonlijk op toezien dat de klachten die de Glory Assembly Bible Church al in 2018 bij de gemeente Roosendaal indiende alsnog fatsoenlijk worden behandeld. Dat beloofde hij in een stevig debat met Karen Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie) over klachten tegen de gemeente in het algemeen en de klacht van deze kerk in het bijzonder.