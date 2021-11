Paarse gebouwen vragen in Roosendaal aandacht voor vroeggeboorte

Onzekere tijden

Veel overheidsgebouwen in het land kleuren paars. Voor die kleur is gekozen omdat ie ontstaat als roze en blauw worden gemengd. Burgemeester Han van Midden van Roosendaal zegde gelijk zijn steun toe aan de WereldPrematurenDag. Hij zegt: ,,Zelf heb ik ook in de situatie gezeten van deze ouders. Ik weet hoe onzeker die eerste tijden zijn. Gelukkig gaat er veel aandacht, liefde en medische zorg naar deze kinderen. Laten we daar met z’n allen altijd voor blijven zorgen.”