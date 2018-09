Paantjens heeft zin in tijdelijk wethouderschap Etten-Leur

OUD GASTEL - De terugkeer van Jan Paantjens (59) in de gemeenteraad van Halderberge na een sabbatical is van korte duur. Op 8 oktober wordt hij geïnstalleerd als tijdelijk wethouder van Etten-Leur. ,,Een mooie uitdaging, ik heb er zin in.''

Paantjens was elf jaar wethouder in zijn woongemeente Halderberge. Bij de coalitieonderhandelingen na de laatste verkiezingen viel zijn partij CDA buiten de boot. Paantjens verruilde de collegebankjes voor een raadzetel en werd fractievoorzitter. ,,Maar eerst neem ik een maandje of vier afstand van de politiek'', zei hij dit voorjaar bij de wisseling van de wacht.

Donderdag keerde Paantjens terug in de gemeenteraad, maar in oktober zal zijn plaats worden ingenomen door Ad van Tetering, in de vorige periode al raadslid voor het CDA. ,,Wethouder in de ene en raadslid in de andere gemeente is niet verenigbaar. Ik word dus komende week ontslagen als raadslid Halderberge, daarna wordt Ad benoemd. Het is aan hem of hij na mijn waarnemerschap weer plaats maakt.''

Paantjens vervangt Jan van Hal, die in augustus getroffen werd door een lichte beroerte. ,,Jans herstel vergt meer tijd. In eerste aanleg zal ik zijn portefeuille de komende vier maanden overnemen. Tegen die tijd zien we in hoeverre hij al terug kan keren. Etten-Leur werkt met drie wethouders. Voor een gemeente van deze omvang is dat best pittig.''

Anders dan in Halderberge waar Paantjens jarenlang sport, welzijn en cultuur 'deed', krijgt de Gastelaar in zijn nieuwe gemeente met Ruimtelijke Ordening, financiën en cultuur en toerisme te maken. ,,Alle jaren dat ik deel uitmaakte van het college kwamen die posten bij de samenstelling van de begroting geregeld voorbij.''

Etten-Leur als buurgemeente kent Paantjens voldoende. ,,Ik kwam de Etten-Leurse collega's regelmatig tegen in het D6-overleg, we zitten samen bij het Werkplein en zo zijn er meer vormen van samenwerking.''