Paantjens en Dirven op CDA-lijst Halderberge

Dirven trok zich in 2013 terug als burgemeester van de gemeente Dongen. Sinds enkele jaren woont ze weer in geboorteplaats Oudenbosch, waar ze zich een paar bestuursfuncties inneemt. Toch is de terugkeer van de politica niet vanzelfsprekend. Het CDA heeft nu vijf zetels en een wethouder. Dirven staat zevende. De lijst wordt opnieuw aangevoerd door Jan Paantjens, inmiddels tien jaar wethouder in de gemeente. Na hem volgen drie zittende raadsleden Frank Rockx, Ad van Tetering en Theo Stehouwer. Eerste nieuwkomer op de lijst is Ruud Beerendonk, waarmee de christendemocraten voor het eerst iemand uit Stampersgat in huis gehaald hebben. Beerendonk staat vijfde, direct gevolgd door Christ Hellemons.