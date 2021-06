Özcan Akyol op het JTC: ‘Zonder lezen was ik misschien wel wiet gaan kweken’

Maar Akyol wil de leerlingen van het JTC toch graag vertellen over hoe lezen zíjn leven ingrijpend heeft veranderd. Dat gebeurde namelijk toen hij vastzat in het Huis van Bewaring in Scheveningen. Krap 18 jaar oud, maar opgepakt voor inbraak. ,,Was ik daar niet gaan lezen, was ik misschien later wiet gaan kweken of illegale Armani-shirtjes gaan verkopen. Boeken hebben mijn leven veranderd.’’



Dat zegt Akyol (37) in de grote aula van het nieuwste deel van het JTC. De schrijver - bekend van onder andere zijn columns in deze krant en zijn boeken en televisieprogramma’s - is uitgenodigd om een lezing te geven vanwege de Boekenweek. Akyol doet het graag: ,,Dit is een generatie die boeken steeds minder aantrekkelijk vindt. Omdat het lezen mij zo veel gebracht heeft, voel ik me schatplichtig aan de literatuur om hen mijn verhaal te vertellen.’’