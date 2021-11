Ozb-tarief daalt fors, maar woning-eigenaar betaalt toch iets meer

ROOSENDAAL - Het klinkt best leuk: het tarief van de onroerendezaakbelasting voor woningen gaat volgend jaar in de gemeente Roosendaal met 5,9 procent omlaag. Maar daar staat een gemiddelde waardestijging van woningen 7,8 procent in Roosendaal tegenover.

Onderaan de streep betekent dit dat de bezitter van een gemiddelde woning in Roosendaal toch een paar euro meer aan belasting moet gaan betalen. Alle lokale belastingen en heffingen samen leveren de gemeente 43 miljoen op.

Een rekenvoorbeeld om de ozb-ontwikkeling te illustreren. Op peildatum 1 januari 2020 was een woning 300.000 euro waard. De eigenaar moest dit jaar 296,70 euro ozb betalen. Een jaar later was de woning 7,8 procent meer waard, dus 323.400 euro. Bij een gelijkblijvend ozb-tarief zou de woningeigenaar 320 euro moeten gaan betalen. Door het tarief te verlagen betaalt deze eigenaar in 2022 301,09 euro.

Volledig scherm Saver haalt restafval op in de gemeente Roosendaal. © Saver

Opbrengst van 14 miljoen

Een en ander blijkt uit de Belastingvoorstellen waar de gemeenteraad zich later deze maand over buigt. De onroerendezaakbelasting levert de gemeente Roosendaal jaarlijks een kleine 14 miljoen euro op. De rioolheffing levert 13 miljoen op en de afvalstoffenheffing ruim 10 miljoen.

Rijbewijs

Verder veranderen de belastingtarieven volgend jaar maar weinig in Roosendaal. De toeristenbelasting, de precariorechten, het marktgeld en de parkeerbelasting worden alleen met het inflatiepercentage van 1,9 procent verhoogd. Het voorstel is ook om de leges met 1,9 procent te laten stijgen, al is nog niet bekend wat het Rijk voor bijvoorbeeld rijbewijzen gaat rekenen.

Rioolheffing

De rioolheffing is een ander verhaal. Dit tarief wordt bepaald op basis van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Daarin is opgenomen dat het tarief in 2022 met 0,6 procent extra stijgt, bovenop de inflatiecorrectie. Dat betekent dus een stijging van 2,5 procent waardoor het vaste tarief in de gemeente Roosendaal uitkomt op bijna 340 euro.

Volledig scherm Daar gaat weer een parkeerboete. © ANP

3 ton bijpassen

Voor het eerst sinds jaren stijgt de afvalstoffenheffing niet. Om dat te kunnen realiseren moet de gemeente wel 3 ton bijpassen, maar dat geld is een jaar geleden al apart gezet. Het betekent dat in 2022, net als dit jaar, de volgende tarieven gelden: vast tarief 245 euro, het ledigen van een 240 liter restafvalcontainer kost 6,60 euro en van een 140 liter container 3,85 euro. Wie iets in een ondergrondse container werpt betaalt 1,10 euro (60 liter) of 0,55 euro (30 liter).

Naheffingsaanslag

Parkeren wordt in Roosendaal volgend jaar niet duurder. Wie ‘vergeet’ een muntje in de parkeermeter te gooien kan een zogeheten naheffingsaanslag parkeerbelastingen - ofwel parkeerboete - verwachten van 66,50 euro. Dat is 2 euro meer dan nu.