Overwegend bewolkt in Roosendaal vanochtend

Bij de rechter Brahim stal, maar wil graag hier blijven: ‘Daar heeft de Nederland­se maatschap­pij niet zoveel zin in’

BREDA - Brahim* (22), Algerijn van geboorte, verblijft sinds 2021 in Nederland, hopend op asiel. Sinds hij op 10 mei met vier niet-afgerekende Adidas-broeken McArthurGlen Design Outlet in Roosendaal probeerde te verlaten, verblijft hij echter in de penitentiaire inrichting in Middelburg.