Overvol plezierig programma tijdens Halderbergse Cultuurmaand

OUDENBOSCH - Wie dacht dat het enthousiasme over de Halderbergse Cultuurmaand na een aantal jaren zou wegebben, komt bedrogen uit. De komende weken zijn de culturele uitspattingen in de gemeente weer niet op één hand te tellen. Cultuuraanbieders staan te popelen om hun kunsten te vertonen aan het grote publiek.

De aftrap van de cultuurmaand is wederom gekoppeld aan de Open Monumenten Klassendag. Ruim vijfhonderd leerlingen van de hoogste groepen Halderbergse basischolen bezoeken deze vrijdagochtend de ‘plekken van plezier’ zoals de basiliek, musea, Mastboomhuis, Arboretum, Meeshoeve en heemhuis De Pastorij. Dat Hoevense pand is ook de plaats waar burgemeester Jobke Vonk-Vedder en cultuurwethouder Hans Wierikx zowel de monumentendag als cultuurmaand openen.

Jaarlijks wordt op enige moment in september de gemeentelijke monumentenprijs uitgereikt. Waar en wanner dat gebeurt, laat de organisatie nog in het midden. De leerlingen ontdekken deze vrijdag aan de hand van een monumentenkijker en -kaart de Halderbergse ‘plekken van plezier’.

Kunst- en atelierroute

Het thema keert ook terug in de cultuurmaand. In het weekend van 14 en 15 september bijvoorbeeld als meer dan zestig kunstenaars op twintig locaties ruim 200 kunstwerken laten zien. De kunst- en atelierroute is de eerste grote activiteit in de maand. Fotografie, schilder-, glaskunst, sieraden, glas in lood, sculpturen, mixed media, tekeningen, papieren modellen, keramiek en papiermaché: het komt allemaal voorbij.

In de voormalige Mariaschool exposeren veertien kunstenaars op de tentoonstelling ‘Anders’ van het kunstenaarscollectief Halderberge. Voormalig monumentenprijswinnaar Greet Wilrycx stelt haar molenerf in de Sint Maartenspolder weer beschikbaar voor elf bevriende kunstenaars. Maar ook in De Reiskoffer, het vliegveld en op zo'n vijftien huisadressen is kunst te zien. Aan de hand van een flyer en routekaart kunnen de liefhebbers per auto of fiets alle locaties af.

Plekken van plezier

Op Bovendonk en de kerken van Gastel, Oudenbosch en Hoeven is 15 september tevens de laatste van de vier Bernardusdagen. In het Natuurhistorisch museum is de tentoonstelling Elpenbeen en Zilver te zien, het Oudenbosch Mannenkoor geeft een concert in de protestantse kerk en belangstellenden worden rondgeleid in het Thomashuis. Bijzonder is ook dat de kapel van Saint Louis te bezichtigen is. In het Mastboomhuis heet mr. Mastboom de gasten op ludieke wijze welkom. Filmtheater Fanfare vertoont speciale films.