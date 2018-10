Oververhitte woningmarkt: 'Verschrikkelijk. Ik moest maar een rijke vent zoeken, krijg ik te horen’

Na ruim anderhalf jaar zoeken is het dan toch gelukt: Jacques (69) en Lia (66) Burremans hebben een koopappartement bemachtigd aan de Meeuwberg in Roosendaal. ,,Het was een crime. Er zijn in Roosendaal veel te weinig betaalbare appartementen voor senioren die kleiner en gelijkvloers willen gaan wonen", zegt Jacques.



Door razendsnel te handelen is de koop beklonken: op dinsdag zag Lia het gedroomde appartement op Facebook. Woensdagochtend naar de makelaar gebeld. Donderdagochtend bezichtiging. Vóór 17.00 uur diezelfde dag was het rond. ,,Jacques lag toen in het ziekenhuis. Ik ben met onze zoon gaan kijken en wist meteen: dit is het. Wachten zou betekenen dat er een grote kans bestond dat het aan iemand anders verkocht zou worden. We hebben dus gekocht zonder dat Jacques het gezien had", zegt Lia lachend. Jacques: ,,Ik heb de koopovereenkomst in het ziekenhuis getekend."