Overvaller van Domino’s Pizza aan de Boulevard in Roosendaal staat op camerabeelden

Gele handschoenen

In de pizzeria bedreigde de overvaller met een vuurwapen een medewerker en dwong hem de kluis te openen. De kluis kon echter door een tijdslot niet worden geopend. De overvaller vertrok uiteindelijk met wat briefgeld als buit. Een agent (in burger) zag in de omgeving van de pizzeria de gemaskerde overvaller lopen. En zette de achtervolging in, maar staakte de achtervolging omdat de overvaller gewapend was.