Overvaller T-Huis Roosendaal krijgt vooral hulp van rechtbank

Deze Roosendaal­se ziet in live online kook-work­shops een gat in de markt

10:00 ROOSENDAAL - Kookprogramma's te over op tv. 24Kitchen is zelfs een televisiekanaal over koken, ,,Die programma’s zien er allemaal zo perfect en gelikt uit. De mensen kijken maar doen niks. Wat is er leuker dan samen live koken?”