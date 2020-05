Overvaller T-Huis Roosendaal: ‘Ik had beter in mijn blote kont op het gemeentehuis kunnen gaan zitten’

Halderberg­se exploitan­ten bieden sporthal gratis aan voor eindejaars­mu­si­cal

15:02 HALDERBERGE - De eigenaren van Indoor Halderberge (sporthallen de Parrestee in Hoeven en de Beuk in Oudenbosch) en ’t Veerhuis in Oud Gastel slaan de handen ineen om alle basisscholen in de gemeente de kans te bieden de schoolmusicals op te voeren.