Overvaller overmeesterd in Roosendaal: 'Deze prestatie zal andere overvallers afschrikken'

ROOSENDAAL - Een paar woorden in het Arabisch waren voldoende voor de twee Marokkaanse pizzabezorgers van Domino's in Roosendaal. Na dit korte overleg was het voor hen duidelijk dat zij deze overvaller bij de kladden zouden grijpen, ook al was zijn buit maar een paar tientjes.

Woensdagavond om tien voor elf kwam de jonge knul binnen, dreigde met een vuurwapen en geheel volgens de procedure van Domino's werd voor hem de kassa geopend. Omdat de opbrengst regelmatig wordt afgeroomd in een kluis waar zelfs de manager geen sleutel van heeft, zag de overvaller slechts enkele briefjes in de lade liggen. Veel tijd had hij daar niet voor, want de jongen werd besprongen door de twee werknemers die als eerste het vuurwapen uit de handen wisten te krijgen. Een stevige worsteling volgde, waarbij de twee assistentie kregen van een collega die achter in de zaak was.

Gebroken vinger

Met zijn drieën lukte het om de overvaller op de grond te krijgen. Hij leek zich over te geven totdat de politie werd gebeld. Uit angst voor een arrestatie verzette hij zich opnieuw flink, zelfs zo dat bij één van de werknemers een vinger brak, totdat de politie er was.

,,De procedure is goed doorlopen, tot ze besloten hem te overmeesteren'', zegt manager Sander Baks van de zaak aan de Boulevard. ,,Ik kan me wel voorstellen dat je gekke dingen gaat doen op zo'n moment. Je krijgt natuurlijk een adrenalinestoot als er een met een vuurwapen voor je staat. Ik heb heel erg blij dat dit goed is afgelopen.''

Impulsieve reactie

Toen de politie met de dader was vertrokken, zeiden de twee tegen Baks dat ze impulsief hebben gereageerd. ,,Ze zagen hun kans toen hij vooroverboog om het geld te pakken.'' De twee werknemers zijn allebei rond de 20 jaar oud. De overvaller is 19 jaar oud en komt uit Oisterwijk.