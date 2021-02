Overval op tankstation in Roosendaal, dader vlucht op fiets

Rucphen eert commando's met Commando­weg in omleidings­rou­te

5 februari RUCPHEN - Een hek opzij zetten en een plastic zakje van het straatnaambordje halen. De ingebruikname van de zuidelijke omleidingsroute om Rucphen had zelfs voor de doorgaans bedaarde wethouder Martien de Bruijn wel iets uitbundiger en feestelijker gemogen. ,,Voor onze gemeente is dit een mijlpaal, voor nu houden we het even bij een symbolische openingshandeling.‘’