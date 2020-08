Overval op Bakker Bart aan Nieuwe Markt in Roosendaal, dader gevlucht met buit

Basis­school noodgedwon­gen op slot: lampen vielen van het plafond

27 augustus BOSSCHENHOOFD - Geschrokken zijn ze wel op kindcentrum 't Bossche Hart in Bosschenhoofd. Woensdagmiddag kwam de LED-armatuur in het kinderdagverblijf vanaf een hoogte van vier meter naar beneden. Wonder boven wonder zonder ongelukken, want er waren wél kinderen aanwezig.