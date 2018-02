Overval op Aldi op Boulevard in Roosendaal, politie zoekt overvaller

Na bijna 40 jaar is het over en uit voor Unie van Vrijwilligers in Roosendaal

18 februari ROOSENDAAL - Na bijna veertig jaar is het doek gevallen voor de Unie van Vrijwilligers (UVV) in Roosendaal. Aanleiding is het besluit van Bravis ziekenhuis om de samenwerking met UVV te beëindigen en de verantwoordelijkheid voor het vrijwilligerswerk over te nemen.