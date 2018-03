Overleg over huishoudelijke hulp in Roosendaal geklapt, rechtszaak lijkt onvermijdelijk

Moeizaam

De toekenning van die huishoudelijke hulp ging vorig jaar in Roosendaal op de schop. Behalve dat het systeem van een vast aantal uur hulp per cliënt verdween, werd er in een deel van Roosendaal met het Schiedamse Axxicom een extra zorgverlener geïntroduceerd. Die veranderingen gingen met de nodige problemen gepaard. Cliënten klaagden over het feit dat ze hun vertrouwde hulp kwijtraakten en dat er minder hulp wordt geleverd. Daarnaast bleven in de eerste week van Axxicom ook nog eens bijna 50 mensen verstoken van hulp.

Voorlopige voorziening

Dat is uiteindelijk op niets uitgelopen. Over waarom dit is mislukt, houdt de gemeente de kaken stijf op elkaar. Daarmee zijn de bezwaarmakers veroordeeld tot de gang naar de rechter. Wethouder Corné van Poppel baalt daarvan. ,,Want zolang het onder de rechter is, mogen we verder niet ingrijpen.''

Ook FNV is teleurgesteld in het mislukken van de bemiddeling. ,,Want hier is niemand mee geholpen'', zegt Erica Stinissen van Jurist Wevers, het adviesbureau dat FNV hiervoor in de arm heeft genomen. Volgens haar neemt het FNV na de hoorzittingen over de bezwaren een besluit over de stap naar de rechter. ,,Wellicht dat we voor de écht schrijnende gevallen wel een voorlopige voorziening aan gaan vragen.''