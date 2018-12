Overleden man door brandweer van zevende verdieping gehaald in Roosendaal, liften in Da Costaflat kapot

Bewoners van de flat klagen veel over de staat van de liften, waar er een al twee weken kapot is. Meneer Emmerik (77 jaar) en zijn vrouw Emmerik-Heinis (72) wonen op de zevende verdieping en zijn allebei hartpatient.

,,Heel erg, het is verschrikkelijk en ik vind het niet te beschrijven wat hier gebeurt. De buurman is deze week overleden en moet op dan zo'n manier uit zijn huis worden gehaald. Ik voel me onveilig. Stel nou dat er wat met ons gebeurt en er is echt spoed bij? Dat gaat toch veel te lang duren, wanneer de ambulance en de brandweer er bij moeten komen,” zegt mevrouw Emmerik.

Meneer en mevrouw Emmerik op de zevende verdieping van Da Costaflat

,,Die ene kapotte lift betekende voor ons dat we heel ver moesten omlopen naar de andere lift. Nu die andere ook kapot is moeten we met de trap van de zevende verdieping naar beneden. Dat lukt ons niet in één keer, we moeten echt een paar keer stoppen onderweg. Er wonen in deze flat veel ouderen met een rollator of scootmobiel, die kunnen helemaal geen kant meer op,” vertelt meneer Emmerik.

De verhuurder Alwel zegt in een reactie het heel vervelend te vinden dat allebei de liften kapot waren. ,,Het is heel zeldzaam dat in een flat allebei de liften kapot zijn. We gaan excuses aanbieden aan de familie van de overleden man. Het streven vandaag was om in ieder geval één lift weer te maken. De monteur is er net na 18.00 uur in geslaagd om het onderdeel wat kapot is te repareren, dus gelukkig kunnen de bewoners weer met de lift,” vertelt een voorlichter van Alwel.

De liften in de drie andere flats naast de Da Costaflat werken goed. ,,Wanneer de monteur er niet in was geslaagd om het onderdeel te maken, was er nog een mogelijkheid om het onderdeel uit een lift van de andere flats te halen. Het is belangrijk dat er in ieder geval één lift werkt in elke flat,” volgens de voorlichter

