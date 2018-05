Overleden: Koosje Koetsenruyter van het aangrijpende watersnoodverhaal

Het aangrijpende verhaal van Koosje Koetsenruyter was één van de vele vertellingen, die de redactie van BN DeStem kon optekenen voor de speciale Watersnoodramp-bijlage. De hoogbejaarde vrouw ging er samen met haar dochter nog eens goed voor zitten. Dat ze de kinderen van 3 en 1,5 jaar in hun bedjes had laten slapen, terwijl ze met man Leen vanuit de Heijningse polder naar de kerk in Fijnaart was gereden. Bij terugkeer stond de hele polder onder water, was er van de boerderij niets meer over en waren Pietje en Cia verdronken.