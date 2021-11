Overlastgever die ruiten ingooide na burenruzie aangehouden in Roosendaal

Hoe maak je kinderen wegwijs op internet? Speel het Imp@ctspel

ROOSENDAAL - Hoe maak je kinderen wegwijs op internet? Hoe leg je ze uit hoe belangrijk de digitale maatschappij is geworden? Met dit soort vragen worstelen mensen in het onderwijs of de kinderopvang nog al eens. Het Imp@ctspel helpt de antwoorden te vinden.

