‘Overlast van de arbeidsmigranten in Roosendaal sneller aanpakken’

Eend dood in ‘verwaar­loos­de, vieze vijver’: gemeente gaat er eindelijk wat aan doen

6 september OUDENBOSCH - Een door chemische verontreiniging feloranje uitgeslagen eend, die deze zomer uit de vijver in het Piet de Wildt-plantsoen in Oudenbosch werd gevist, heeft het niet gered. De gemeente Halderberge is na aandringen van buurtbewoners aanvullend onderzoek gestart naar de vijver, die midden in de woonwijk Velletri ligt.