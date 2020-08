Overlast in Roosendaal door jongeren: ‘Het ging van kwaad tot erger’

Tijdens de hittegolf van afgelopen week nam de overlast van hangjeugd om de vijver toe. Er werden hekken gesloopt om het water in te kunnen springen en de omgeing kreeg meer last van zwerfvuil. Omwonenden hebben bij de gemeente aan de bel getrokken.



Vooral een van de hekken bij een van de uitsparingen aan de Thorbeckelaan moest het ontgelden, vertellen buurtbewoners. Die willen niet met hun naam in de krant. ,,De eerste dag werd het open gemaakt, de tweede dag stond een deel van het hek helemaal los en de derde dag lag het hek in het water. Jongeren gebruikten het als trapje om uit het water te kunnen klimmen. En ’s avonds kwam er meer overlast van rondscheurende scooters. Het ging van kwaad tot erger.’’