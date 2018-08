Overlast door te vroeg optrekkende zonneschermen bij De Brink, Groenhuysen doet onderzoek

ROOSENDAAL - Te vroeg optrekkende zonneschermen zorgen voor overlast bij bewoners van woon-zorgcentrum De Brink in Roosendaal. De schermen gaan vroeg in de avond al omhoog (iets na half acht), terwijl de zon nog vol op de gevel staat. Daardoor loopt de temperatuur in de woningen 's avonds flink op.

Dat stelt althans Kees van Ineveld, zoon van een van de bewoonsters van het complex aan de Melis Stokelaan. Oorzaak volgens hem zijn de sensoren die bepalen of de schermen op- of neergaan. Volgens Van Ineveld hangen die verkeerd. ,,Ik heb begrepen achter de koepel op de begane grond. Op een gegeven moment valt die in de schaduw van die koepel, terwijl de zon nog steeds vol op de gevels staat.''

Zakken

Bewoners kunnen de schermen met de hand laten zakken, maar volgens Van Ineveld is dat niet voor iedereen even makkelijk. ,,Veel bewoners zijn slecht ter been of weten niet hoe het werkt. Het personeel helpt wel, maar kan niet overal tegelijk zijn. Die hebben het 's avonds al druk genoeg.'' Een tijdje ging het goed, weet hij. ,,De sensor stond een poos uit, toen bleven de schermen steeds omlaag. Maar toen kwam die storm, sindsdien staat de sensor weer aan.''

Rood aangelopen

Van Ineveld trok twee jaar terug al voor het eerst hierover aan de bel tijdens een bewonersbijeenkomst. Hij kreeg toen naar eigen zeggen bijval van andere bewoners. Een oplossing bleef uit. Voor Van Ineveld is de maat nu vol: ,,Ik heb mijn moeder al een paar keer rood aangelopen aangetroffen. Dit moet opgelost worden.'' Van Ineveld overweegt naar de zorginspectie te stappen. ,,Liever niet, want de verzorging hier is prima. Maar hier moet wat aan gedaan worden.''

Onderzoek

Voorzitter Toon van Haren van de cliëntenraad van De Brink zegt van de problemen op de hoogte te zijn. ,,We hebben de huismeester en de manager al op de hoogte gesteld.'' Personeel is volgens Van Haren inmiddels gevraagd extra toe te zien op het handmatig te laten zakken van de zonneweringen. ,,Maar dat is niet zo eenvoudig, het is een groot gebouw en er is 's avonds minder personeel aanwezig.''