Overlast door gebrekkige communicatie bij aanleg glasvezel in Kortendijk

ROOSENDAAL - De aanleg van het glasvezelnet in Roosendaal - en meer specifiek in de wijk Kortendijk - verloopt niet erg soepel. Bewoners klagen over gebrekkige communicatie van Open Dutch Fiber, dat het netwerk aanlegt.

De VVD wil van de gemeente weten wat er mis gaat. Het komt volgens Menno Nefs (VVD) voor dat bewoners ‘s morgens worden geconfronteerd met een open gegraven stoep, terwijl de auto nog op de oprit of in de garage staat. Volgens Open Dutch Fiber is het niet altijd haar fout.

De VVD is niet te spreken over de manier waarop het netwerk wordt aangelegd. ,,We hebben meerdere klachten gehoord. En iedereen geeft aan dat waar gewerkt wordt fouten gemaakt kunnen worden, maar dat straten nu spontaan worden open gegraven, valt niet goed.” Eerder al stelde ook de Roosendaalse Lijst vragen over het werk. Deze partij klaagde vooral over de wijze waarop het straatwerk ná de aanleg werd hersteld.

Quote Er zijn hierdoor bewoners die zonder tijdige communica­tie hun garage niet in of uit konden. Menno Nefs, VVD Roosendaal

Uit de brief van de VVD aan het college van B en W: ‘Zo zijn er diverse voorbeelden van inwoners die pas op de dag van de aanvang van de werkzaamheden een flyer op de deurmat kregen met de tekst dat de straat morgen zal worden opengebroken. Er zijn hierdoor bewoners die zonder tijdige communicatie bijvoorbeeld hun garage niet in of uit konden.’

Twee brieven

Volgens een woordvoerder van Open Dutch Fiber stuurt het bedrijf twee keer een brief rond in de wijken waar ze werken. ,,Ik ken de klachten uit Roosendaal niet. De eerste een week van tevoren en de tweede een dag van tevoren. Als mensen geen brief hebben gehad kunnen ze altijd bellen naar 088-1633633.” Dat het straatwerk soms niet goed wordt uitgevoerd, ligt volgens deze woordvoerder vaak aan de gemeente. ,,Dat doen wij niet.”